Kolonel Eric Harvent draagt bevel over 30 maart 2018

Deze week heeft de commandant van de Medium Brigade, kolonel Eric Harvent, het bevel overgedragen aan kolonel Jean-Louis Crucifix. Dat gebeurde op het Koningen Astridplein in Leopoldsburg. Het gemeentebestuur wenst hem namens alle inwoners van Leopoldsburg te danken voor zijn openheid, dynamisme, professionaliteit maar vooral betrokkenheid. "Een goede samenwerking met defensie is uiteraard van belang voor de gemeente en dat was zeker het geval bij kolonel Harvent. Wij verwelkomen kolonel Jean-Louis Crucifix en verzekeren ons ervan dat deze uitmuntende samenwerking verdergezet zal worden." (BVDH)