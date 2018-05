KetCode leert kinderen programmeren 23 mei 2018

In samenwerking met de lagere school Sint-Michiel Leopoldsburg leert KetCode een twintigtal kinderen op een toffe en leerrijke manier de basis van het programmeren.





Programmeren maakt nog geen deel uit van het lessenpakket van leerlingen, maar het is een steeds belangrijk wordende skill op de arbeidsmarkt. "Wij willen ons aanpassen aan het niveau van de leerlingen", vertelt Joris Willekens van KetCode. "We starten met pen en papier en leren zo de basisbeginselen van het programmeren. Nadien maken we gebruik van Scratch, dat is een visuele programmeertaal voor kinderen." (BVDH)