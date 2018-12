Kampenaar (57) voor rechter omdat hij broek uittrok voor ogen slachtoffer BVDH

06 december 2018

Een vijftiger uit Leopoldsburg riskeert een celstraf van achttien maanden met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid.

Op 18 mei 2016 kwam hij een vrouw tegen ter hoogte van de Primark in Hasselt. De twee gingen samen naar café Anoniem en uiteindelijk ook naar de verblijfplaats van de man in Kermt. Daar zou de man zijn broek hebben uitgetrokken. “De vrouw vertelde dat er een poging was tot verkrachting, maar dat de man daar niet in slaagde. Het is een zaak van woord tegen woord en de vrouw heeft een zeer lage ontwikkeling, maar het feit dat de man toegeeft zijn broek uitgedaan te hebben, vind ik toch verontrustend”, aldus de procureur. Meester Stulens wees op een aantal tegenstrijdigheden in het dossier. “Zelfs de kleur van de onderbroek kon ze zich niet herinneren.” Ook de man is eerder zwakbegaafd. Hij hoopt op de opschorting. Vonnis op 3 januari.