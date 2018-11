Kampenaar (55) zwaait met machete BVDH

27 november 2018

Het openbaar ministerie vraagt de aanstelling van een deskundige om onderzoek te doen naar een 55-jarige man uit Leopoldsburg. Die zwaaide op 10 mei 2017 met een machete naar zijn buren. “De politie was toen in de buurt in het kader van een verkeersongeval, toen ze werden aangesproken door een vrouw in paniek”, vertelt de procureur. “Achter het Cultureel Centrum zouden twee mannen betrokken zijn bij een conflict. In de koffer van beklaagde lagen een machete en een kruisboog. Beklaagde vertelde een onsamenhangend verhaal waarbij hij beweerde dat zijn buren zijn iPhone en computer in hun macht hadden. Uit het verhaal blijkt dat de slachtoffers de straat op wandelde, toen de onderbuur plots met de machete stond te zwaaien. Ook een vrouwelijke passant werd bedreigd. De man zou hebben geroepen dat hij haar vingers zou afkappen.” Beklaagde vraagt de vrijspraak.