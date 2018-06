James Cooke, Gers Pardoel en... audiodescriptie op Buitenbeenpop 22 juni 2018

Op vrijdag 31 augustus vindt met Buitenbeenpop een buitengewone festivalervaring plaats voor personen met een beperking.





Tussen 10.30 en 16 uur zullen topartiesten zoals Gers Pardoel, Maarten Cox en Steve Tielens zorgen voor de leukste dansbare platen, terwijl presentator James Cooke het publiek met zijn aanstekelijk enthousiasme vermaakt. Voormalig presentator Jelle Cleymans neemt het peterschap op zich. De gezellige snoezelruimte en spectaculaire Skywatch zijn opnieuw aanwezig. Het rolstoelpad wordt uitgebreid tot maar liefst 6.000 meter en audiodescriptie maakt het gemakkelijker voor slechtzienden en blinden om mee te genieten.





Randanimatie wordt voorzien door Dixielandmuziekgroep Lexy's Lads en de knotsgekke clowns Pi & Po. Op het terrein staan doventolken paraat om hun hulp aan te bieden. Voor wie met het openbaar vervoer komt, is er bovendien gratis vervoer voorzien vanaf het station in Leopoldsburg tot aan het festivalterrein. Tickets zijn te koop op het gemeentehuis, in het cultuurcentrum of het VVV-kantoor in Leopoldsburg. Een ticket kost 13 euro en is enkel in voorverkoop verkrijgbaar. Vorig jaar vonden 6.000 festivalgangers de weg naar de Zegeplaats. (BVDH)