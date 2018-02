Inwoners kiezen zelf naam nieuw gemeentehuis 20 februari 2018

02u29 0 Leopoldsburg Het nieuwe gemeentehuis van Leopoldsburg zal tijdens het weekend van 5,6 en 7 oktober officieel geopend worden. Nog tot 6 april kan iedereen stemmen voor de nieuwe naam.

In het nieuwe gemeentehuis worden de gemeentelijke en OCMW-dienstverlening ondergebracht. Dit is de reden voor het gloednieuw gedeelte dat achter de karakteristieke gevel wordt opgebouwd.





Opvallend zal ook de monumentale inkomhal zijn in het historische gedeelde van het gemeentehuis. Achter het oude gedeelte komt dan een nieuwe constructie met veel glas, zodat het oude gedeelte erin weerspiegeld wordt.





De zijvleugels van het oude gebouw worden mee in het kantoorgedeelte opgenomen. De hele visie achter het nieuwe gemeentehuis is toekomstgericht. Zo is het gebouw bijna energieneutraal (BEN) en haalt het als één van de eerste overheidsgebouw een 'BREEAM Exellent Score'.





Vanaf nu kunnen inwoners dus voorstellen indienen voor de naam van het gemeentehuis. Dat kan eenvoudig via de website van de gemeente, maar voorstellen op papier zijn uiteraard ook welkom. Die kunnen binnengebracht worden in het gemeentehuis of bij een aantal gemeentelijke diensten. Vervolgens zal een jury de voorstellen wikken en wegen en een shortlist opstellen. Daarna volgt er een verkiezing en tijdens het openingsweekend wordt de naam ten slotte officieel bekendgemaakt. (BVDH)