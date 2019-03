IN BEELD: Natuurbrandoefening met kleurrijke rooksimulatie en blushelikopter Birger Vandael

07 maart 2019

18u13 0 Leopoldsburg Donderdag was het militair domein Kamp Beverlo het decor voor een spectaculaire natuurbrandoefening. Door de hevige regenbui in de namiddag bleek het geen eenvoudige klus om het vuur aan te maken. “We hebben uiteindelijk gewerkt met een rooksimulatie”, aldus Martijn Wouters van Hulpverleningszone Noord-Limburg.

De oefening betrof een unieke samenwerking tussen Hulpverleningszone Noord-Limburg, Defensie, Natuur en Bos en de politie. Het heidegebied lag er door de droogte van de afgelopen weken vrij droog bij. De wet van Murphy sloeg genadeloos toe, want juist wanneer er vuur nodig was voor de oefening, viel de regen met bakken uit de lucht. De rooksimulatie zorgde wel voor kleurrijke beelden. “Een ‘echte’ brand is natuurlijk beter voor de oefening van onze mensen en ook realistischer. Nu moesten we een beetje onze verbeelding gebruiken", aldus Wouters. De blushelikopter kon zo - ook zonder brand - even oefenen op het blussen

Buitenlandse missies

Het kamp van Beverlo strekt zich uit over een groot gedeelte van Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Helchteren en heeft een oppervlakte van 55 vierkante kilometer. Daarvan is 16 vierkante kilometer schietterrein en 33 kilometer oefenterrein, de resterende 6 kilometer is bebouwde zone. Het domein bestaat uit een rijk, natuurlijk lappendeken met droge en natte heidegebieden, landduinen en vennen. Militaire eenheden kunnen zich hier doorheen het jaar dus op een realistische manier voorbereiden op buitenlandse missies, of zoals donderdag op natuurbranden.

Altijd een riscio

Volgens Kapitein Pieter Blommé van Hulpverleningszone Noord-Limburg is er in het kamp altijd een risico dat er een bos- of heidebrand ontstaat, doordat er wordt geoefend met munitie. “Daarom is deze samenwerking tussen brandweer en de bevoegde militairen zo belangrijk. Een gedegen training en een goede kennis van het terrein is voor onze manschappen onmisbaar. Met deze oefening, waaraan brandweermensen uit alle verschillende posten van onze hulpverleningszone deelnemen, willen we ons die kennis eigen maken. We hadden al een goede samenwerking met de collega’s van Defensie en Kamp Beverlo en willen die samenwerking nog verder uitbouwen. Dit zal de inzet bij een brandbestrijding op het domein alleen maar vlotter en efficiënter doen verlopen.”

Luitenant-kolonel van Kamp Beverlo Marc De Wagter bevestigt dat brandveiligheid op de schietstanden en oefenterreinen een belangrijke zorg is. “We willen het risico beperkten en nemen preventieve maatregelen, maar sporadisch kan een brandje niet worden uitgesloten. We hebben nu reeds een vlotte samenwerking met onze collega’s van Natuur en Bos en de Hulpverleningszone Noord-Limburg en deze oefening zal ons nog verder helpen in de toekomst."