Hondenloopzone aan kerkhof Heppen 23 mei 2018

Burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V) laat weten dat zijn gemeente vanaf nu ook beschikt over een grote hondenloopzone: "Samen met het Agentschap Natuur en Bos en De Winning is er voor onze viervoetervrienden een mooie zone voorzien in een deel van het openbaar bos aan het kerkhof in Heppen, aan de achterzijde van het Buurthuis en Kesk." Elk baasje kan zijn hond in deze natuurlijke omgeving vrij laten rondlopen. Aan de zone staat ook een infobord opgesteld met alle relevante informatie.





(BVDH)