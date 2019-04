Heppenaar gooit met kaarsenhouder naar partner BVDH

10 april 2019

11u45 2

In de nacht van 26 op 27 maart 2019 gooide een man uit Heppen met een kaarsenhouder richting zijn partner. Het was de droevige anticlimax van een discussie die al de hele dag aansleepte. “Zij hadden die avond afgesproken met een bevriend koppel. Eerder die dag was de vrouw al met een vriendin op café gegaan en dat was niet naar de zin van de man. Na een aantal drankjes escaleerde deze discussie in de woning van de vrienden. De vrouw kreeg naar eigen zeggen al vaker slagen van meneer en is bang van hem”, vertelde de procureur. De man verdedigde zichzelf en betwist de feiten niet. “Ik zal er alles aan doen om het goed te maken.” Hij werkt in Peer, maar kon even niet op de naam van zijn werkgever komen. Een contactverbod met de vrouw werd inmiddels reeds verlengd, maar beklaagde was naar eigen zeggen niet op de hoogte. Het koppel zou terug samen zijn. Hij riskeert een celstraf van tien maanden, maar eventueel kan die worden omgezet in een werkstraf of een straf onder probatievoorwaarden. Vonnis op 8 mei.