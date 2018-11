Hannah Deleenheer is nieuwe kinderburgemeester BVDH

21 november 2018

14u51 0 Leopoldsburg Hannah Deleenheer is door de kindergemeenteraad verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. De leerlinge van Sint-Michiel kon haar collega-raadsleden overtuigen met een mooie speech. De nieuwe schepenen zijn Loïc Gielen van De Heppening en Joty Singh van GO Piramide.

Tijdens de eerste zitting met de 29 leden van de kindergemeenteraad moesten meteen een burgemeester en twee schepenen verkozen worden. Veel tijd om zich in te werken, kregen de gelukkigen niet. Afgelopen zaterdag werd de Sint immers verwelkomd in Leopoldsburg en daar moest Deleenheer natuurlijk ook bij zijn. Aanstaande zaterdag om 14 uur wordt het Huis van het Kind feestelijk geopend. De agenda van de kinderburgemeester is dus bijna even druk als die van de andere burgemeester van Leopoldsburg.

De kindergemeenteraad werkt gedurende het hele schooljaar rond onderwerpen die de kinderen bezighouden. Dat gebeurt onder begeleiding van de jeugddienst. De raadsleden kunnen zelf voorstellen doen, maar er worden ook actuele thema’s voorgeschoteld, zoals veiligheid en milieu.