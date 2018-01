Gloednieuwe winkel voor Okay 02u30 0 Foto Karolien Coenen Deze twee vriendinnen komen al jaren samen boodschappen doen in deze OKay. Leopoldsburg Voor de laatste keer konden klanten zaterdag hun boodschappen doen in de Okay van Leopoldsburg. Vandaag verhuist de winkel immers naar een nieuwe locatie in deelgemeente Heppen, één kilometer verderop. "De winkel werd uitgebreid van 400 naar 650 vierkante meter, waardoor we onze klanten nog beter kunnen bedienen", aldus store manager Peggy Boonen.

Dertien jaar geleden opende Okay Leopoldsburg de deuren. Aan dat tijdperk komt nu een einde. De troeven van de nieuwe Okay Heppen zijn dan ook talrijk: het heeft een moderne look, een grotere parking en een ruimer assortiment. "In de freshmart bieden we nu nog meer verse producten aan. Dankzij de extra kassa's kunnen we onze klanten sneller helpen bij het afrekenen", legt Boonen uit. In de freshmart moeten brede gangen en grote glazen zorgen voor een aangename winkelervaring. Naast het grotere aanbod van vers fruit, groenten, zuivelproducten, vlees en vis, wordt er ook dagelijks vers brood geleverd en worden koffiekoeken door een bakoven afgebakken. De buurtsupermarkt is eveneens voorzien van een handige 'Easy Cooking'-toog. Hierin liggen alle ingrediënten om heerlijke seizoensgerechten mee te maken. Klanten die snel een maaltijd zoeken, hoeven niet meer de hele winkel te doorkruisen.





Duurzaam

Dankzij het gebruik van duurzame materialen en technieken verkleint de ecologische voetafdruk van het filiaal aanzienlijk. "Okay hecht veel belang aan energiezuinig bouwen met een zo laag mogelijke milieu-impact", aldus algemeen directeur Fabrice Gobbato. De ledverlichting zorgt voor dertig procent minder energieverbruik. Het regenwater wordt hergebruikt voor de toiletten, dankzij het ventilatiesysteem wordt 75 procent van de warmte gerecupereerd en dankzij de koelinstallatie op propaan daalde de CO2-uitstoot van de koeling zelfs met 90 procent. De klanten worden straks verwelkomd in de nieuwe zaak met een hapje en drankje. (BVDH)