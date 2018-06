Glasverbod tijdens 34ste editie Harley Days 30 juni 2018

02u27 0 Leopoldsburg Een dag lang - op zaterdag 28 juli vanaf 6 uur - zal er geen (fris)drank verkocht in glazen flessen verkocht worden tijdens de 34ste editie van Harley Days.

Tijdens de 34ste editie van Harley Days, dat dit jaar plaats vindt tijdens het weekend van 27 tot en met 29 juli, zullen op de terrasjes de dranken enkel in plastic bekers geschonken worden. Bezoekers mogen zelf trouwens ook geen glas meebrengen. Behalve plastic flesjes blijven blikjes en porselein wel welkom. Het glasverbod valt onder het GAS-reglement, dus er zijn boetes tot 350 euro mogelijk. Voor de veiligheid zullen er behalve mobiele camera's ingezet worden ook een drone ingezet worden.





Stoere bikers en blinkende motoren zullen een heel weekend het centrum van Leopoldsburg onderdompelen. Op zaterdag is het centrum tussen 9 en 23 uur helemaal voor hen, want auto's zijn dan niet welkom in de straat. Op de camping zijn er dagelijks live-optredens en zondag is hier ook de 'Rockabilly Sunday', waar ook oldtimers graag op af komen. Iedereen is die dag gratis welkom. De bikermarkt op het Koningin Astridplein is op vrijdag vanaf 16 uur tot zaterdag 23 uur geopend. De lange stoet van Harley-Davidsons zal zaterdag vanaf 15 uur de verplaatsing maken naar het centrum.





Het event lokte de voorbije jaren telkens bijna 10.000 liefhebbers naar Leopoldsburg. (BVDH)