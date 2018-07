Gemeente waarschuwt voor malafide verkopers energiecontracten 24 juli 2018

02u30 0 Leopoldsburg Het gemeentebestuur waarschuwt voor personen die zich uitgeven als medewerkers van de firma Eneco en die melden dat ze in opdracht van het gemeentebestuur op ronde zijn.

Via enkele meldingen van inwoners raakten ze op de hoogte van deze individuen. "Het gemeentebestuur Leopoldsburg zal echter nooit opdracht geven aan een energiemaatschappij om in haar naam huisbezoeken te doen, installaties te controleren of documenten op te maken", zo oppert men bij het bestuur. Personen die een verdacht bezoek ontvangen, wordt aangeraden de deur niet helemaal te openen en een deurketting te gebruiken. Onbekenden niet binnen laten, wordt ook als advies gegeven. Verder kan je altijd een legitimatiebewijs vragen en wordt afgeraden documenten te ondertekenen waarvan je de precieze inhoud niet kent. Wie verdacht bezoek kreeg, wordt gevraagd de politie te verwittigen via het telefoonnummer 101. (BVDH)