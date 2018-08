Gemeente sluit RoadHouse en Café Cosmo ZAAKVOERDERS BETWISTEN DAT ZE 'CLUBHUIZEN' ZIJN BIRGER VANDAEL

03 augustus 2018

02u45 0 Leopoldsburg De gemeente Leopoldsburg heeft besloten dat de zaken RoadHouse en Café Cosmo hun deuren moeten sluiten. Probleem is dat ze gelinkt worden aan motorbende Hells Angels, maar geen vergunning hebben van een clubhuis. "We zijn geen clubhuis, maar kunnen toch moeilijk klanten met een motorvest wegsturen", reageren zaakvoerders Christelle en Kelly.

Eind mei moesten de Hells Angels en supportclub de Red Devils hun clubhuis in Genk en 'Route 184' in Leopoldsburg sluiten. 'RoadHouse' en 'Café Cosmo' werden her en der beschouwd als de opvolger van Route 184, maar officieel werd dat nooit bevestigd. Ze kregen van de burgemeester eind juni een vergunning voor het schenken van alcoholische en sterke dranken. Nadien ontvingen beide zaken ook een terras- en nachtvergunning.





Gisteren besloot waarnemend burgemeester Marc Reynders (CD&V) om de twee zaken toch te sluiten nadat hij in kennis werd gebracht van een bestuurlijk verslag van de politie. Daaruit bleek de link met motorclubs en bijgevolg moeten de zaken een vergunning aanvragen in het kader van het politiereglement voor clubhuizen van motorclubs. "Om gecategoriseerd te worden als clubhuis, moet je niet noodzakelijk symbolen van de club tonen, of bijeenkomsten houden. Het loutere feit dat sommige leden, of zelfs sympathisanten, van een motorclub er meer dan eens, binnen een redelijke termijn, herhaaldelijk samenkomen volstaat", stelt Dany Punie, waarnemend algemeen directeur van Leopoldsburg. "Het kan zijn dat de uitbaters niet de bedoeling hebben een clubhuis te zijn, maar als ze de leden niet verwijderen, wordt het toch zo aanzien."





De betrokken uitbaters werden uitgenodigd voor een hoorzitting op het gemeentehuis, maar bleven beweren dat hun café totaal geen clubhuis is. De elementen uit het bestuurlijk verslag wogen uiteindelijk zwaarder door bij de beslissing. De cafés kunnen wel nog steeds de juiste vergunning aanvragen. "Dit is pure discriminatie", stelt Kelly van Café Cosmo furieus. "Ik ging een maand geleden open als cocktailbar. Mijn vriend was ooit lid van een motorclub en meteen werd me gezegd dat ik in de gaten zou worden gehouden. Overal in Leopoldsburg lopen mensen rond met een motorvest. Hen wegsturen betekent een verlies aan inkomsten. We zijn geen clubhuis, dus die vergunning gaan we niet aanvragen. Wel zullen we de beslissing aanvechten."





Dezelfde reactie bij Christelle Coupillie van RoadHouse: "Dit is totaal uit de lucht gegrepen. Wij hebben ons aan alle regels gehouden. Iedereen is welkom in ons café!' Er werd reeds een advocaat ingeschakeld. "Zolang we geen officiële papieren ontvangen, blijven we open", klinkt het. Ze riskeren vanaf de officiële sluiting een boete per dag dat ze langer open blijven.