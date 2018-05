Geboers maakte zelf schilderij van carrière DENNIS DINGENS HEEFT GEHEIM VAN WERELDKAMPIOEN OP ZOLDER LIGGEN BIRGER VANDAEL

17 mei 2018

02u51 0 Leopoldsburg De afgelopen dagen werd er heel veel gezegd en geschreven over de ex-motorcrosser Eric Geboers. Eén geheim over hem bleef altijd goed bewaard op een zolder ergens in Leopoldsburg. "Omstreeks 1989 schilderde hij bij een actie voor het goede doel een schilderij van zijn carrière. Het toont aan dat Eric altijd bereid was iets te doen voor het goede doel", vertelt eigenaar Dennis Dingens.

Geboers kwam vorige week zondag om het leven in de Miramar-vijver in Mol, nadat hij tijdens een boottochtje achter een puppy was aangesprongen en vervolgens in de problemen kwam in het koude water. De gewezen sportman van het jaar zal de geschiedenis ingaan als een legende in de motorcross. In 1988 slaagde Eric er als allereerste in om in de drie verschillende klassen van de motorcross de wereldtitel te behalen. De optelsom van 500cc, 250cc en 125cc leverde hem de prestigieuze bijnaam 'mr875' op. Het was rond die tijd dat serviceclub Kiwanis een actie deed ter ondersteuning van de gehandicaptenzorg. "We vroegen aan enkele bekende figuren om met een bepaald project deel te nemen. Ook Armand Pien was daarbij betrokken. Uit de motorcrosswereld vroegen we Eric en die was onmiddellijk bereid om wat te doen", legt Dennis uit.





Kleuren

De vijfvoudig wereldkampioen dacht volgens de overlevering heel diep na. "Het resultaat was een spiritueel werk in de vorm van het podium. Eric noemde het 'Mijn Carrière'. Niets in het werk is toevallig: de drievoudige eerste plaats staat voor de wereldtitels, de kleuren verwijzen naar elke categorie. En de bijnaam in het midden spreekt natuurlijk voor zich. Eric was de eerste die dat huzarenstukje kon verwezenlijken. Hij was klein van postuur, maar een gigant in de sport. Eric was het type dat in elke individuele sport tot de top zou behoren. Zijn inzet maakte hem tot een legende."





Volgens Dingens wisten insiders en naaste vrienden wel dat de motorcrosser ook met verf en penseel kon werken. Toch bleef het altijd een goed bewaard geheim. "Misschien heeft Eric ook wel ooit gevloekt als hij voor iemand moest schilderen, maar ik vind het resultaat op het doek heel geslaagd. Mijn vader kocht het werk indertijd aan en zo kwam het terecht bij mij. Uiteraard is het iets dat je koestert. De gebeurtenissen in Mol riepen bij mij extra herinneringen op. Eric was een jongen uit de Kempen zonder kapsones. Hij en zijn broers waren gemaakt voor de motorcross, maar het waren daarenboven vooral sympathieke kerels", besluit de inwoner van Leopoldsburg.