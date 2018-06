Fotozoektocht rond Eerste Wereldoorlog 04 juni 2018

Sinds vorige week kan je in Leopoldsburg meedoen aan een fotozoektocht met WO I als thema. Een ideetje van de toeristische raad van Leopoldsburg. Hiermee zetten ze de gemeente met zijn militair verleden in de kijker. Tijdens de fotozoektocht zijn heel wat mooie plekjes in Leopoldsburg te ontdekken. In totaal is de wandelroute ongeveer 6 kilometer lang en deze loont zeker de moeite. Onderweg moet je je ogen goed openhouden om de antwoorden op de vragen kunt vinden. De drie deelnemers die erin slagen om de meeste vragen correct te beantwoorden en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen een 'Altijd Vakantiecheque Limburg' van respectievelijk 600, 300 of 100 euro. Bovendien is er voor de beste tien deelnemers een Leopoldsburgs herinneringspakket. Om deel te nemen koop je een brochure met antwoordformulier bij de dienst toerisme of bij de verkooppunten die te vinden zijn op www.toerismeleopoldsburg.be. De zoektocht loopt nog tot en met 30 september. (BVDH)