Fotografe maakt expo over acteurs met beperking 20 april 2018

In de exporuimte van de crea-ateliers van Cultuurcentrum Leopoldsburg opent vanavond de fototentoonstelling 'Tien jaar Opening Doors'. Fotografe Sonja Bruggeman uit Leopoldsburg maakte hiervoor indringende sfeerbeelden van acteurs met een verstandelijke beperking. "Zij zijn een vat vol emoties en dat lees je af van hun gezicht", vertelt Sonja gepassioneerd.





De acteurs in kwestie komen van toneelgroep 'Opening Doors', die dit jaar hun tienjarig bestaan vieren met de productie (W)onderweg. "Enkele jaren geleden heb ik de kans gekregen om deze mensen te leren kennen via het ART project. Sindsdien heb ik mijn hart aan hen verloren en groeide het idee om een reeks portretten en sfeerfoto's van de groep te maken. Ik volgde regelmatig hun repetities en leerde hen steeds beter kennen en begrijpen", vertelt de fotografe. Met de tentoonstelling hoopt Sonja te laten zien dat elke ontmoeting met de deze mensen de moeite waard is. "Kom naar hun theaterstuk kijken, daar laten ze zien wie ze zijn en wat ze willen bereiken", stelt ze.





Gratis

De tentoonstelling kadert in de Week van de Amateurkunsten en is gratis toegankelijk tot en met maandag 25 juni tijdens de openingsuren van de balie en bij voorstellingen (26 mei, 27 mei, 4 juni, 11 juni). (BVDH)