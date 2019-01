Fitnessketen Anytime nu ook in Leopoldsburg Birger Vandael

23 januari 2019

08u36 0

De fitnessketen Anytime breidt uit in Noord-Limburg. Nadat er eerder al filialen werden geopend in Hamont, Neerpelt en Lommel, kan je op korte termijn ook sportief wezen in Leopoldsburg. Burgemeester Wouter Beke (CD&V) bevestigde het nieuws. Anytime staat bekend omwille van de openingsuren, je kan immers 24 op 24 en 7 op 7 terecht bij de keten met de paarse kleuren. Wereldwijd heeft de Amerikaanse keten 4.000 filialen en in Europa is men volop aan het expanderen. Ook in Maaseik en Bilzen is Anytime inmiddels gevestigd. Een lokale franchisenemer zal het filiaal in het Leopoldspark openhouden. De vermoedelijke opening is gepland op 1 april 2019.