Fietsende burgemeester, soldaten en zon in middagstad 12 mei 2018

Leopoldsburg was gisteren de middagstad van de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker. Onder meer burgemeester Wouter Beke (CD&V) stond 's morgens in Mechelen klaar voor de 125 kilometer richting zijn thuisgemeente. Sam Gooris, Bart Kaëll en Soulbrothers zorgden voor een muzikale noot. De straat werd gevuld door straatartiesten, een trommelkorps, een ballonnenkunstenaar en ... senioren op scooters. De verenigingen en scholen zorgden voor de versiering van de erehaag met zelfgemaakte spandoeken. Meer dan 70 spandoeken werden opgehangen. Zondag zal blijken of de erehaag in Leopoldsburg de langste was van alle deelnemende steden. (BVDH)