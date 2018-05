Expo voor meer verdraagzaamheid 04 mei 2018

In de foyer van cc Leopoldsburg opent vandaag de expo BiHomLes. Dat is een samenwerking van regenboogvereniging BiHomLes met de Academie voor Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder. De expo moet bijdragen aan verdraagzaamheid en aanvaarding van homo- en biseksuelen en transgenders. De expo brengt een selectie beeldhouwwerken, grafiek, schilderijen, foto's en tekeningen. Via soms expliciete, maar spraakmakende beelden wil men het gesprek op gang brengen. De expo loopt nog tot en met 27 mei 2018 tijdens weekdagen van 8.30 tot 22 uur. Op zaterdagen is ze open van 14 tot 18 uur en op zon- en feestdagen blijft de expo gesloten. (BVDH)