Elektrische treinen in heel Limburg tegen eind 2022 Birger Vandael

21 maart 2019

15u32 0 Leopoldsburg De werken aan de elektrificatie aan de spoorlijn Hasselt-Mol zijn vanochtend officieel begonnen. Eind 2022 zal Limburg een volledig elektrisch spoorwegennet hebben.

In totaal moeten er 1.250 nieuwe bovenleidingspalen worden geplaatst en zal er 1.400 ton staal voor de bovenleidingsconstructies worden gebruikt. Op het traject van de spoorlijn 15 moet er 58 km aan bovenleiding geïnstalleerd worden: 38 km spoor tussen Mol tot de spoorvertakking Zonhoven waarvan 10 km dubbelspoor tussen Beverlo en Zolder, een bijspoor in Leopoldsburg en ook enkele bundelsporen in Mol. Hiervoor moet er ruim 300 km aan nieuwe kabels en draden voor de bovenleiding worden uitgerold. De eerste dwarsligger, waaraan de leidingen worden bevestigd, werd in Leopoldsburg geplaatst in het bijzijn van onder meer federale en Vlaamse ministers van Mobiliteit François Bellot (MR) en Ben Weyts (N-VA), gouverneur Herman Reyners en burgemeester Wouter Beke (CD&V).

Infrastructuurwerken

De eerste werken op het terrein omvatten de inrichting van de bestaande werfinstallatie in Zolder, het maken van proefsleuven voor kabels en leidingen, en het plaatsen van de bovenleidingspalen. Er zijn voor de elektrificatie ook andere infrastructuurwerken nodig. Drie bruggen in Beringen en de fietsbrug in Zolder zullen worden verhoogd, vijf andere bruggen krijgen een aanpassing aan de leuning. Infrabel maakt van deze werken ook gebruik om de brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen grondig te renoveren en verschillende wissels in het station Mol te vernieuwen. In het kader van de verhoging van de brug over het Albertkanaal in Kuringen zullen er ook spoorwerken gebeuren. Op de grens van Houthalen met Zolder komen twee nieuwe tractieonderstations en in Hasselt komt er een sectioneerpost.

De geraamde investering voor deze elektrificatiewerken bedraagt 54,7 miljoen euro waarvan het Vlaams Gewest een deel (14,7 miljoen euro) bijdraagt. Na de elektrificatie op spoorlijn Mol – Hamont, die eind 2020 klaar moet zijn, is dit een nieuwe belangrijke investering voor de mobiliteit. Dat resulteert in meer moderne en comfortabele treinen met meer capaciteit en op termijn ook nieuwe verbindingsmogelijkheden.

Vernieuwingen aan station Leopoldsburg en Hasselt

NMBS heeft in onze provincie nog meer plannen. Zo zullen aan het station van Leopoldsburg de parking en de fietsenstalling in 2022 vernieuwd worden. Er komen ongeveer 25 parkeerplaatsen voor auto’s bij en de fietsenstalling wordt vernieuwd en overkapt. Uiteraard is er ook de vernieuwing van het station van Hasselt. Die werken zijn in september vorig jaar gestart en moeten in 2023 zijn afgerond. Het station wordt beter toegankelijk en krijgt liften en roltrappen naar elk perron. De perrons worden ook verhoogd, zodat je makkelijker in de trein kan stappen. Op de perrons komen nieuwe schuilhuisjes, banken en verlichting. Ook in Mol investeert NMBS overigens in een nieuwe parking, die er in 2022 aankomt.