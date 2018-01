Eerste laadpaal voor elektrische voertuigen 02u46 0

In Leopoldsburg werd de eerste laadpaal voor elektrische voertuigen geplaatst. In totaal zullen er minstens vier laadpalen komen, deze zijn goed voor acht laadpunten. De laadpalen komen er omwille van de opkomst van elektrische voertuigen. Vlaanderen wil op vlak van infrastructuur een grote inhaalbeweging uitvoeren en wil tegen 2020 in het kader van het actieplan 'Clean Power for Transport' minstens 2.500 nieuwe laadpalen installeren. De eerste laadpaal werd geplaatst in de Karmellaan. Deze locatie werd gekozen omdat ze dicht bij het centrum gelegen is en ook tijdens de meeste evenementen bereikbaar is. Na de plaatsing moest de paal eerst op het elektriciteitsnet aangesloten worden door Infrax. Nu dat gebeurd is, is de laadpaal in gebruik genomen en kan hij gebruikt worden. Je kunt er je wagen opladen met alle courante laadpassen of met een app op je smartphone. (BVDH)