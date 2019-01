Eerste cultuurcafé in CC Leopoldsburg BVDH

15 januari 2019

Vanavond vindt het eerste cultuurcafé in CC Leopoldsburg plaats van 18 tot 20 uur. Met dit initiatief willen armoedevereniging Ons Centrum en de gemeente Leopoldsburg de kloof tussen cultuur en mensen in armoede verkleinen. Elke eerste dinsdag van de maand zal er een dergelijke organisatie zijn. Bezoekers krijgen er een voorstelling van het maandelijkse cultuurprogramma, gemeentelijke evenementen, verenigingen, adviesraden ... Ondertussen kunnen ze genieten van een hapje en een drankje voor 1 euro. Mensen die een vrijetijdspas of leefloon hebben of een voedselpakket ontvangen, kunnen daarna voor 1 euro een ticket kopen voor nog resterende lege zitjes bij bepaalde voorstellingen. Opbouwwerker Karima Boutliss, vrijwilligers van Ons Centrum en lokale ambtenaren kwamen al brainstormend op het idee om cultuurcafés te organiseren.