Een derde minder motards op Harley Days 30 juli 2018

De Harley Days in Leopoldsburg afgelopen weekend lokten minder volk dan de organisatie gehoopt had. Terwijl er vorig jaar nog 3.000 motards naar Leopoldsburg afzakten, waren het er dit jaar nog geen 2.100. "We vrezen dat de aangekondigde strenge politiecontroles veel motards heeft afgeschrikt", legt mede-organisator André Ceustermans uit. "Vooral vanuit de Nederlandse hoek merken we veel minder deelnemers. Groepen die vroeger met twintig man afzakten, waren nu nog met de helft. Veel mensen verwezen naar de aankondiging dat er boetes tot 350 euro konden worden uitgedeeld. Dat is iets té hevig gecommuniceerd, want je krijgt écht niet voor alles een zware boete." De politie waarschuwde voor het dragen van een helm of het gebruiken van alcohol op de motor. "Er zijn ook dit jaar pv's opgemaakt. We zijn zéker niet tegen controles, want de veiligheid primeert. Maar naar volgend jaar toe hopen we dat de communicatie wat subtieler is. Tenslotte wil iedereen hier genieten van de prachtige tweewielers en de muziek. Daar draait het om." Het aantal bezoekers werd op 5.000 man geschat. Eén Duitser diende klacht in bij de politie nadat hij zijn motor zag gestolen worden. Hij had zijn motor wel buiten de bewaakte zone geparkeerd. "We hopen dat de editie van volgend jaar beter is. We bestaan dan 35 jaar en gaan brainstormen voor iets extra bij zo'n jubileumeditie." (MMM)