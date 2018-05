Drie jaar cel gevraagd na dolle vlucht voor politie: "Er is al voor minder op bestuurders geschoten" Birger Vandael

23 mei 2018

11u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Leopoldsburg Een 43-jarige man uit Beringen en zijn 33-jarige kompaan uit Mol riskeren een fikse celstraf van 37 maanden nadat ze op 22 maart dit jaar vijftig minuten lang met de wagen door Limburg knalden om de politie af te houden. "Ze mogen geluk hebben dat er niet op hen geschoten is, recente feiten tonen aan dat dat al voor minder gebeurde", merkte de procureur gevat op.

De politie wou die dag in Leopoldsburg een controle doorvoeren, maar zo ver lieten de twee het niet komen. Ze sloegen op de vlucht en keken naar niets of niemand meer om. "Op een bepaald moment stond er een combi dwars over de rijbaan. De agenten beseften dat de geviseerde wagen nog steeds de snelheid niet minderde. Er was geen tijd meer om uit te stappen, dus moesten ze finaal een beetje vooruit rijden om een aanrijding te vermijden. Het voertuig van beklaagde reed rakelings langs hen door. Verschillende politiezones werden ingeschakeld en wat er toen gebeurde tart alle verbeelding: een passagier in de laadruimte gooit de achterdeur open en er vliegt een krik uit de deur. De combi's konden nog net hun stuur omgooien", vertelt de raadsvrouw van de agenten, die voor twee agenten 750 euro vraagt.

"Ikke en de rest kan stikken"

Na een cirkel door de regio te hebben gemaakt, crashte het voertuig uiteindelijk in een gracht te Balen. Te voet zette het duo de vlucht verder om finaal toch ingerekend te worden. "Het gaat hier om schandalige feiten. De twee vinden het blijkbaar normaal dat ze onder invloed van speed zo'n onverantwoord gedrag mogen vertonen. Het zijn mensen die zich nergens iets van aantrekken: ikke en de rest kan stikken. De twee hebben al een indrukwekkend palmares bij de rechtbank. Ze denken niet na als volwassenen", was de procureur strengt. Naast de celstraf vorderde hij een boete van 16.000 euro per persoon en de verbeurdverklaring van Peugeot en krik.

Vanuit de verdediging klonk onbegrip voor de precieze rol die hun cliënt werd toegeschreven, maar ook onbegrip voor het gedrag van beklaagden. "Ik weet tot op vandaag nog steeds niet waarom ze op de vlucht sloegen, want er lag niets in de wagen." De oudste gaf uiteindelijk zelf ook toe: "Ik had moeten stoppen."

Vonnis op 13 juni.