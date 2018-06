Buurtschool in voormalige kerk wijk Het Geleeg 28 juni 2018

De voormalige kerk van wijk Het Geleeg zal voortaan dienst doen als buurtschool. Het kerkbestuur had enkele jaren geleden al laten weten dat de kerk eind 2018 niet meer zou gebruikt worden voor liturgische diensten. Het gemeentebestuur heeft toen besloten het kerkgebouw samen met het plein en het scoutslokaal uit te bouwen tot een buurtgericht project. De kerk zal dus dienst doen als buurtschool. Sint-Michiel had een huursubsidie ingediend bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en gisteren werd een huursubsidie toegekend van 57.908 euro voor maximum achttien jaar of iets meer dan een miljoen euro in totaal. De gemeente wil de wijkschool van Sint-Michiel hier onderbrengen en meteen ook extra klassen bouwen, waardoor er plaats zou zijn voor 120 leerlingen. Het nieuwe scoutslokaal zal ook gebruikt kunnen worden door verschillende parochiale verenigingen. Polyvalente ruimtes op de gelijkvloerse verdieping geven rechtstreeks uit op het plein. De scouts komen in aanmerking voor een investeringssubsidie van honderdduizend euro van de gemeente om dit project te realiseren. (BVDH)