Burgemeester en schepenen doen opnieuw mee 'Tournée Minerale' 30 januari 2018

In februari wordt dit jaar voor de tweede keer Tournée Minerale georganiseerd. Dit is een oproep om een maand lang geen alcohol te drinken. Onder impuls van de welzijnsraad hebben ook de burgemeester en schepenen van Leopoldsburg beslist om hier opnieuw aan mee te doen.





Vorig jaar waren zij ook al één van de 120.000 Belgen die mee op de kar sprongen. De Welzijnsraad lanceerde dit jaar een oproep via het infoblad en de website van de gemeente. Burgemeester en schepenen hopen om op deze manier een voorbeeld te vormen voor alle inwoners. (BVDH)