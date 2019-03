Burgemeester Beke draait mee in woonzorgcentrum BVDH

04 maart 2019

10u55 0 Leopoldsburg Afgelopen vrijdag draaide burgemeester Wouter Beke (CD&V) een namiddag mee in het woonzorgcentrum Reigersvliet. “Door tussen de mensen te staan, krijg je pas echt een goed beeld van wat er bij hen leeft”, legt hij uit.

Beke stond een hele dag de verzorgers bij in hun dagdagelijkse activiteiten en luisterde naar de verhalen van de bewoners. Een initiatief waarmee hij op Complimentendag de medewerkers van het woonzorgcentrum in de bloemetjes wilde zetten. “De verzorgers verdienen een medaille voor het werk dat ze elke dag opnieuw verrichten”, klonk hij enthousiast. “Zorgen voor anderen is een zeer nobele daad. Een daad die onze ouderen een kans geeft om hun oude dag op een mooie manier te beleven en die hen meer levenskwaliteit biedt. Ik heb veel respect voor de verzorgers en dat wil ik ze tonen.” Ook vindt hij het belangrijk om als burgervader van Leopoldsburg dichtbij de mensen te staan, om met de bewoners een praatje te slaan en om naar hen te luisteren. “Je krijgt zoveel terug voor je inspanningen: een glimlach op hun gezichten, maakt ook mijn dag goed. Ook dat is levenskwaliteit,” zegt Wouter Beke.