Brievenbussen opgeblazen Toon Royackers

27 december 2018

19u02 0

Woensdagavond hebben onbekenden een brievenbus opgeblazen met bommetjes langs de Kerkhovenweg in Leopoldsburg. Een getuige zag hoe een donkerkleurige auto plots stopte, en na de explosie met gedoofde lichten weer verder reed. Ook verderop in de straat kreeg de politie later tijdens de nacht nog een melding van een ontplofte brievenbus.