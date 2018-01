Bouw jeugdcentrum in Kwartier Moorslede start nog dit jaar 02u38 0 Foto RV Een 3D-beeld toont hoe het toekomstige jeugdcentrum er zal uitzien. Leopoldsburg De gemeenteraad van Leopoldsburg heeft woensdagavond zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van het nieuwe jeugdcentrum. Daarmee komt een eind aan twee decennia zoeken naar een nieuwe locatie. Op de terreinen van Kwartier Moorslede starten nog dit jaar de bouwwerken.

Jarenlang zocht de jeugd naar een geschikte locatie, maar dat bleek geen sinecure. In 2012 nam de Jeugddienst zijn intrek in één van de gebouwen in Kwartier Moorslede. Het door het leger gerenoveerde treinstation is onmiddellijk ingezet voor de verschillende jeugdwerkingen, maar bleek al gauw te klein.





Toch was gauw duidelijk dat de groene, landelijke omgeving uitermate geschikt was voor de jeugdwerking. Snel is besloten om Kwartier Moorslede als locatie te behouden en het bestaande gebouw uit te breiden met de lokalen.





Uitleendienst

De huidige lokalen worden gerenoveerd en verder komen er extra kantoren en een vergaderruimte. Ook het sanitair wordt vernieuwd, terwijl er plaatsgemaakt wordt voor uitleendienst 'De Woeling'. Het dossier bevat ook een nieuwbouw met een polyvalente ruimte. Hier kunnen activiteiten plaatsvinden die de Jeugddienst organiseert. Deze ruimte zal in drie aparte delen opgedeeld kunnen worden, zodat er ook voor de speelpleinwerking voldoende lokalen beschikbaar zijn.





De renovatie en de nieuwbouw worden uitgerust met hedendaagse technologie om het comfort van de gebruikers te garanderen, rekening houdend met duurzame energie en het milieu. (BVDH)