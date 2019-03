Boer, let op uw schapen: wolvenpopulatie zal dit jaar toenemen Natuur en Bos raadt omheining met schrikdraad aan Redactie

21 maart 2019

19u28 0 Leopoldsburg Wolven Naya en August krijgen er dit jaar nog vriendjes bij, verwacht Natuur en Bos. Boeren in de omgeving van Limburg plaatsen daarom beter elektriciteitsdraad om hun vee te beschermen. “Eén slechte ervaring met zo’n draad, kan een wolf voor altijd afschrikken.”

Drie alpaca’s en een schaap, dat stond deze week alleen al op het menu van wolven Naya en August in de omgeving van het Limburgse Peer. Het wolvenkoppel kroop twee nachten na elkaar onder de omheining van een boer om een sappig stukje vlees te verorberen. “Er stond geen schrikdraad rond de weiden van de aangevallen dieren”, verklaart wolvenkenner Jan Gouwy van Natuur en Bos. “Als wolven een paar keer probleemloos onder een omheining zonder elektriciteit kruipen, leren ze snel uit die positieve ervaring. Het is voor hen makkelijker dan in een bos achter pakweg een ree aanlopen.”

Niet duur

Natuur en Bos geeft boeren in de omgeving daarom richtlijnen om elektriciteitsdraden te plaatsen waar de wolf niet onder, door en over kan. “Net zoals een positieve ervaring hen moedig maakt, kan je wolven door één negatieve ervaring voor altijd afschrikken,” benadrukt Lieven Caekebeke van de Vereniging voor Ecologische Begrazing. “Wolven zijn een stuk gevoeliger voor elektrische pulsen dan runderen en schapen. Dat weten we onder meer door de omheiningen in Duitsland.” Volgens de richtlijnen plaats je een elektrische draad van 4.500 Volt op maximaal 15 centimeter hoogte boven de grond en eentje op 120 centimeter hoogte. Voor extra bescherming raden ze ook tussen die twee afstanden extra elektriciteitsdraden aan, telkens op 20 cm afstand. “Duur hoeft dat trouwens niet te zijn,” benadrukt Caekebeke. “Zo'n draad bijplaatsen kost ongeveer een euro per meter. Dan betaal je enkel nog de isolatoren.”

Aanlokkelijk Limburg

Een investering die volgens Natuur en Bos loont, want de kans is groot dat de wolvenpopulatie in ons land het komende jaar aangroeit. “In Duitsland zijn vorig jaar zo'n 500 wolven geboren,” legt Gouwy uit. “Na 1 à 2 jaar gaan die op zoek naar een eigen leefgebied om een roedel te stichten. Wolven trekken hier vaak ver voor weg, omdat de gebieden in hun onmiddellijke omgeving al bezet zijn. Ze gaan dan op zoek naar plekken met veel open ruimte en toch voldoende beschutting, zoals heide, bos of militaire domeinen. Limburg is daarom een aanlokkelijke omgeving vlakbij de grens. Maar in principe kan het op eender welke plek in ons land met die criteria. Er zal zonder twijfel een instroom van nieuwe wolven uit Duitsland komen, maar ook uit Nederland en Frankrijk.” Bovendien breidt het gezin Naya - August mogelijk zelf uit. De paartijd voor wolven valt in februari, dus als alles goed is gegaan is de wolvin op dit moment drachtig. “Concreet bewijzen kunnen we dat niet”, aldus Gouwy. “Maar als dat zo is, verwachten we eind april, begin mei jongen.”

KADER: wolven in België

In Vlaanderen zijn we momenteel zeker van twee wolven, Naya en August, die zich in het noorden van Limburg bevinden. Naya arriveerde begin januari 2018 in ons land, August kwam enkele maanden later in augustus aan - vandaar zijn naam. Het is niet uitgesloten dat er ergens in Vlaanderen een derde rondzwerft, maar concrete bewijzen zijn daar nog niet van. Het agentschap Natuur & Bos houdt de Vlaamse wolvenpopulatie in de gaten met camera's en waarnemingen, naast meldingen van bijvoorbeeld boswachters of individuen uit de omgeving. Ook in Wallonië is er sprake van twee wolven: eentje met zekerheid in de omgeving van de Hoge Venen, een tweede vermoedelijk in de ruime omgeving van La Roche-en-Ardenne. Experten verwachten dat er dit jaar nog instroom zal komen uit buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het aandeel uit Frankrijk is vermoedelijk kleiner, omdat wolven daar nog vaker illegaal worden afgeschoten. Het merendeel wordt vanuit Duitsland verwacht, waar vorig jaar nog 500 wolven werden geboren. Ook vanuit eigen land wordt de populatie mogelijk aangedikt: als Naya in februari heeft gepaard, verwachten de wolvin en August tegen eind april - begin mei welpen.