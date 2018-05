Blokbar in bibliotheek 05 mei 2018

In de verte zien studenten alweer de examenperiode naderen. Dat betekent dat ze stilaan ook op zoek gaan naar een rustige plaats om te kunnen studeren. Een bibliotheek is per definitie een van hun geliefkoosde terreinen. De bibliotheek van Leopoldsburg organiseert daarom een Blokbar waar leerlingen van de derde graad secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs zich in alle rust kunnen voorbereiden op hun examens. Om ervoor te zorgen dat de Blokbar zo goed mogelijk afgestemd is op de noden van de studenten, werden in april enkele studenten in de bibliotheek op de koffie uitgenodigd om mee te brainstormen. De plannen werden er voorgelegd en bijgeschaafd op basis van de input van de studenten. Op zaterdag 12 mei gaat het initiatief van start en deze periode loopt tot en met 6 juli. Ook tussen 1 augustus en 14 september wordt de Blokbar georganiseerd. Tussen vrijdag en zondag is de Blokbar enkel in de voormiddag geopend. Aan de studenten wordt gevraagd hun werkplek netjes achter te laten. (BVDH)