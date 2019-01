Beleef onvergetelijke Valentijn met comedienne Veerle Malschaert BVDH

30 januari 2019

09u23 0

Comedienne Veerle Malschaert treedt op donderdag 14 februari om 20.15 uur op in CC Leopoldsburg. Haar voorstelling ‘Deel mij’ is al haar vijfde onewomanshow. Ze praat hierin met het hart op de tong over haar eenzaamheid, contacttekort, virtuele vrienden en koddige kuddedieren. Recensenten waren zeer lovend over de voorstelling van de voormalige Flikken-actrice. Omwille van de speciale datum bezorgt het CC je vanaf 19 uur een smakelijke Valentijn-surprise. De tickets kosten 16 euro, al zijn er verschillende voordelige tarieven.