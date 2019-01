Bakker Guy bakt elke dag 50 Seppe-broden Dorpsgenoten springen in de bres voor kankerpatiëntje (5) Dirk Selis

07 januari 2019

13u30 2 Leopoldsburg In Heppen, het Warmste Dorp van Vlaanderen, draait de steun voor Seppe op volle toeren. Wafels, wandelingen, kerstmarkten, kunstwerkjes, quizvragen, zelfs een ingenieus piramidesysteem: niets is hen te veel om hun vijfjarige dorpsgenoot te helpen. De jongen vecht tegen kanker en heeft immunotherapie nodig met een prijskaartje van liefst 140.000 euro. Ook bakker Guy heeft zich nu in de strijd gegooid.

Seppe lijdt aan een neuroblastoom, een zeldzame kinderkanker. Bij overmaat aan ramp krijgt seppe zijn dure therapie niet terugbetaald door het RIZIV. En dat beseft het jongetje zelf maar al te goed. “Ik ben al een jaar ziek en kan niet naar school”, zegt Seppe. “Ik ben al veel in het ziekenhuis geweest, maar de dokters zeggen dat er nog medicamentjes zijn. Maar die kosten heel veel geld.” 140.000 euro om precies te zijn. Een gigantisch bedrag, al laten de dorpsgenoten van Seppe in Heppen - deelgemeente van Leopoldsburg - zich niet ontmoedigen. Met ‘Let’s make it Heppen’ hebben ze een steungroep opgericht met als doel de immuuntherapie toch mogelijk te maken voor de moedige kleuter.

Bakker Guy

Ook Bakker Guy Klercx (38) heeft zich in de strijd gegooid. Afgelopen nacht heeft hij maar liefst 50 speciale Seppe-broden gebakken. Vanaf vandaag kunnen de Heppenaren ze kopen aan 2, 50 euro. De opbrengst gaat integraal naar Steun Seppe. “Ik blijf ze bakken zolang het nodig is. Het zijn speciale 7-granenbroden. Gelukkig steunt mijn bloemmolen mij. Maar goed, als het manneke er maar beter van wordt, we hebben nog een weg af te leggen. Maar je merkt het, heel het dorp steunt mee. De broden vliegen de deur uit.” Ook Erika Hellings kwam vlug even langs om een Seppebrood uit halen. “Tja, ik moet toch boterhammen smeren voor de kinderen om mee naar school te nemen, dan kunnen we ineens ook Seppe steunen. Goed gevonden van Bakker Guy!”

Driekoningen

De buurvrouw van Seppe, Nele Caerts is één van de drijvende krachten achter ‘Let’s make it Heppen’. “Vandaag stond er 56.000 euro op de rekening, er is dus nog een hele weg te gaan. Maar de steunacties draaien op volle toeren. Op de Nieuwjaarsdrink van afgelopen zondag in ’t Kamp gingen de ‘Driekoningen’ rond, burgemeester Wouter Beke verkocht er hapjes. Op 10 februari gaan we smullen en stappen voor Seppe, op 22 maart is er de Seppe-quiz en op 27 april is er een 30+-fuif. Ondertussen blijft Seppe dapper doorvechten en ondergaat hij binnenkort een volgende ronde chemo.”

Wie ook een steentje wil bijdragen, kan dit doen door te storten op rekeningnummer BE98 0689 3270 0493, met de melding ‘Steun Seppe’. Meer info www.facebook.com/steunseppe/.