Anticonceptiepil moet duivenoverlast terugdringen 02u43 0

Het gemeentebestuur van Leopoldsburg volgt het voorbeeld van onder meer Barcelona, Venetië en Tongeren en zal de duivenoverlast aanpakken. Het plan is om via de anticonceptiepil de overlast te bestrijden. De duiven zullen tijdens het kweekseizoen van maart tot oktober gevoederd worden met voeder waaraan een anticonceptiemiddel wordt toegevoegd. Op die manier gaan de duiven minder eieren leggen en worden ze onvruchtbaar. Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding van een dierenarts. In Tongeren werd reeds bewezen dat de aanpak werkt, want daar daalde de populatie na één seizoen met bijna dertig procent. Op afgesproken plaatsen zullen de duiven dagelijks gevoederd worden met behandelde maïs. Om dit voederen goed georganiseerd te krijgen, zijn helpende handen nodig. Inwoners die graag helpen bij het voederen van de duiven, zijn welkom op een infosessie op maandag 5 februari om 19uur in de vergaderzaal van de technische dienst in de Michellaan. (BVDH)