Als de nood het hoogst is… is de celstraf nabij Birger Vandael

18 december 2018

14u02 2 Leopoldsburg Een man uit Leopoldsburg moest op 13 oktober 2016 hoogdringend naar het toilet. De nood was zo hoog dat hij een verbodsbord aan wegenwerken negeerde en zo’n dertig meter met een wegenwerker op zijn motorkap rondreed. Hij riskeert acht maanden cel met mogelijk probatie-uitstel.

Beklaagde is een zelfstandig aannemer en stelde vast dat er op zijn werf (nog) geen mobiel toilet stond. Hij trok naar huis, maar botste in Ham op wegenwerken die al een tijdje bezig waren. Dit keer waren ze wat verder gevorderd. “Mijn cliënt moest dertig meter verder de straat indraaien”, legde advocaat Senne Draulans uit. Een wegenwerker wilde de man nog tegenhouden en ging voor de wagen staan, maar beklaagde reed stapvoets verder. Of de wagen vanuit stilstand vertrok, is een punt van discussie. Beklaagde zegt van wel, het parket spreekt van een korte aanloop. Na dertig meter liet de wegenwerker los. Hij had geen verwondingen.

Sanitaire stop uitgevoerd, daarna politie op bezoek

De verdachte kon zijn sanitaire stop gelukkig wel uitvoeren, maar kreeg dan de politie op bezoek. Zijn bestelwagen werd tijdelijk afgenomen en hij moest ook de sleepkosten van 526 euro betalen. Aanvankelijk stond hij terecht voor een poging doodslag, dat werd wel herleid naar het toebrengen van slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Dat laatste betwist de verdediging. “De wegenwerker is op de wagen gesprongen, er is geen aanrijding”, stelt Draulans, die de vrijspraak vraagt. “Waar gaan we heen als iedereen toch maar in verboden wegen gaat rijden?”, repliceerde de rechter. Op 15 januari volgt het vonnis.