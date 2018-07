Al 500 euro voor kankerpatiënt Jordy (14) 16 juli 2018

Jordy Dexters, de tiener uit Leopoldsburg die vecht tegen botkanker, droomt ervan om met zijn broers en zussen naar de Beekse Bergen te gaan en te slapen tussen de dieren. Daarom hebben sympathisanten verschillende acties georganiseerd. "Intussen hebben we al 500 euro kunnen inzamelen", zegt initiatiefneemster Anja Lennoo. "Zijn been hebben we niet kunnen redden, maar we blijven ons best doen voor zijn droom en vragen alle steun." Nog tot eind augustus kan je Berlijnse bollen bestellen aan 1,3 euro per stuk. Ook ijs in verschillende smaken (vanille, chocolade, mokka, chocomousse, pistache, aardbei, speculaas) is beschikbaar en kost vijf euro per halve liter of negen euro per liter. Via Facebook kan je contact opnemen met Anja Lennoo. (BVDH)