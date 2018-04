50.000 amfetaminepillen ontdekt in auto 26 april 2018

De politie Kempenland heeft zaterdag drie mannen gearresteerd die in hun auto maar liefst 50.000 pillen amfetaminen hadden liggen. Dat gebeurde in Leopoldsburg aan de Hechtelsesteenweg. De mannen hadden ook een grote hoeveelheid xtc aan boord. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht, waardoor de politie het voertuig volgde en liet stoppen op de Diestersteenweg. De drugs, het voertuig en gsm-toestellen werden in beslag genomen voor onderzoek. Alle drie de verdachten werden aangehouden. De amfetaminen hebben een straatwaarde van zo'n 250.000 euro. (MMM)