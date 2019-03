39-jarige krijgt jaar cel voor terroriseren van grootouders, maar wil zich laten opnemen BVDH

20 maart 2019

12u15 0 Leopoldsburg Een 39-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van één jaar omdat hij zijn bejaarde grootouders uit Leopoldsburg maar bleef lastigvallen.

De dertiger had heel zware drugs- en alcoholproblemen. Wanneer hij onder invloed was, verstoorde hij meermaals de rust van zijn grootouders en gedroeg hij zich erg agressief. De man had nochtans een tijdelijk huisverbod lopen. Desondanks bleef hij hen eind 2018 halsstarrig opzoeken om amok te maken. “Gelet op de leeftijd en de toestand waarin de grootouders verkeren, is er sprake van een verzwarende omstandigheid”, staat te lezen in het vonnis.

De man betwistte de feiten niet. “Als ik nuchter ben, doe ik zo’n dingen helemaal niet”, gaf hij tijdens de zitting aan. De man verblijft momenteel in de gevangenis van Hasselt. Hij liet via zijn advocaat verstaan dat hij residentieel wil opgenomen worden in een psychiatrische instelling. De rechtbank geeft hem het uitstel van de opgelegde celstraf als hij de behandeling volgt.