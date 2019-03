160 vrijwilligers in bloemetjes gezet BVDH

04 maart 2019

11u20 0

Alle vrijwilligers bij de gemeente- en OCMW-diensten van Leopoldsburg werden vrijdagavond uitgenodigd op een officieel dankmomenten. “Met meer dan 500 zijn ze, de vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje bijdragen aan de werking van onze diensten of adviesraden of aan één van de projecten die in onze gemeente georganiseerd worden. Tijdens deze week van de vrijwilliger draaien we dan ook graag voor één keer de rollen om: de vrijwilligers worden tijdens het dankmoment door ons personeel op hun wenken bediend!”, klonk het bij de gemeente. Naast eigen vrijwilligers werden ook een aantal externe partners uitgenodigd. Zo’n 160 personen waren aanwezig.