101 GAS-boetes in Leopoldsburg in 2018 BVDH

22 maart 2019

13u04 0 Leopoldsburg Op 1 september 2017 werd het GAS-reglement in Leopoldsburg actief. Bij het ingaan van 2018 werden de eerste GAS-pv’s uitgeschreven. De gemeente maakt nu de balans op van één jaar GAS en stelt vast dat er 101 werden opgemaakt in 2018.

67 van de 101 boetes gingen specifiek over inbreuken op het parkeerreglement. Het merendeel (54%) betrof het zondigen tegen verkeersborden i.v.m. stilstaan en parkeren. In de tweede plaats (24%) worden chauffeurs geverbaliseerd die hinderlijk stilstaan of parkeren op trottoirs, fietspaden of oversteekplaatsen of in bochten waar ze de zichtbaarheid belemmeren.

Al 5.406 euro geïnd

Bij de andere inbreuken springen in eerste instantie de pv’s in het oog die opgemaakt werden aan cafés die een bevel tot sluiten negeerden. Maar daarnaast werd het merendeel van de pv’s uitgeschreven voor sluikstorten (26%), overtredingen die met honden te maken hebben (15%) en het buitenzetten van huisvuil op het verkeerde moment (12%). Er werden boetes opgelegd voor een totaalbedrag van € 8.338, waarvan er tot nu toe €5.406 geïnd werd. Elf overtreders tekenden verweer aan. In één geval werd er met succes bemiddeld en in één geval werd er geen geldboete opgelegd omdat de inbreuk niet bewezen kon worden. Ook zijn er nog vier zaken lopende, waarin de geldboete nog bepaald moet worden.

In deze materie werk Leopoldsburg samen met Lommel en Peer. De stad Lommel heeft al enkele jaren een sanctionerend ambtenaar. Deze behandelt ook de GAS-pv’s voor Leopoldsburg en Peer. De samenwerking werd positief geëvalueerd door alle partijen en zal in de toekomst verdergezet worden.