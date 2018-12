100.000 euro voor nieuwe lokalen Scouts Geleeg Birger Vandael

13 december 2018

15u41 0 Leopoldsburg De gemeenteraad heeft een investeringstoelage van 100.000 euro goedgekeurd voor de nieuwe lokalen van Scouts Geleeg. De eerste van drie jeugdverenigingen ontvangt zo een fikse financiële duw in de rug voor het bouwen van nieuwe lokalen.

Naast het voorzien in nieuwe accommodaties voor de eigen diensten was één van de prioriteiten van het huidige bestuur van Leopoldsburg ook een inspanning te leveren voor de huisvesting van de jeugdverenigingen. Scouts Geleeg, Scouts Centrum en Chiro hebben immers nood aan betere lokalen. Om dit te realiseren, werd niet gekozen voor een loutere betoelaging van infrastructuur, maar voor een coöperatie tussen de verenigingen en de gemeente Leopoldsburg. Daarom werd in het lopende meerjarenplan van de gemeente Leopoldsburg voor elk van deze verenigingen een investeringstoelage van € 100.000 voorzien.

Scouts Geleeg heeft intussen concrete bouwplannen. De werken zijn zelfs al gestart. Naast de huidige lokalen trekken zij een heel nieuw gebouw op. Dat werd mogelijk doordat zij in februari 2016 van het kerkbestuur van parochie Het Geleeg de nodige gronden in erfpacht verkregen voor een periode van 99 jaar.