1.000 km voor Kom op tegen Kanker vandaag te gast 11 mei 2018

02u35 0

Vandaag is Leopoldsburg 'middagstad' van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Tussen 12.00 en 12.30 uur verwacht men de eerste pelotons op het evenementenplein op het Koningin Astridplein. In totaal zullen ongeveer 1.000 renners Leopoldsburg binnenrijden in acht pelotons. Ze zullen warm ontvangen worden door wat hopelijk de langste erehaag wordt van deze 1.000 km. Voor en na de ontvangst van de renners staat er een groots evenement op het programma met kinderdorp, foodtrucks en optredens van Sam Gooris, Bart Kaëll, Soulbrothers, Fons en Die Van Ons, Sönor en Duas. (BVDH)