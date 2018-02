"We zijn nieuwsgierig, maar niet bang" VEEL VOLK OP EERSTE VLAAMSE INFOAVOND OVER WOLVEN BIRGER VANDAEL

06 februari 2018

02u55 0 Leopoldsburg Ruim 150 mensen waren gisteravond aanwezig in het cultureel centrum van Leopoldsburg op de allereerste infoavond in Vlaanderen over de terugkeer van de wolf. "We zijn hier uit nieuwsgierigheid. Dat de wolf terug in de buurt is, vinden we een goede zaak", aldus Jos (73) en Marcel (72).

Burgemeester Wouter Beke (CD&V) merkt dat er veel sympathie is voor wolvin Naya, die momenteel in Leopoldsburg zou verblijven. "Mensen hebben ook veel vragen en die willen we met deze infoavond beantwoorden. Zelf ga ik regelmatig joggen in de bossen waar Naya zou zitten, maar ik heb geen schrik voor haar. De uitgestrekte militaire domeinen vormen blijkbaar haar ideale biotoop, toch moeten we het breder bekijken. Uiteindelijk hebben we meer last van everzwijnen dan van de wolvin. Hoe dan ook leeft het en ik had deze opkomst wel verwacht. Ik word er trouwens ook in Brussel regelmatig op aangesproken. In de Wetstraat zijn sowieso al enkele wolven gehuisvest", knipoogt de burgervader.





Bezorgdheid

De meerderheid van de aanwezigen waren veertigplussers uit de regio. Enkele mensen uitten hun bezorgdheid over de komst van de wolf. "Naya zoekt een partner. Wat gebeurt er als ze die vindt?", wil Marcel weten. Ook de GPS die het dier volgt, interesseert hem. "Als havenmeester van de jachthaven in Leopoldsburg moet ik toch weten wat ik de mensen moet vertellen", geeft hij aan, terwijl Jos goedkeurend knikt.





Ook Aaltje (51) en Monique (59) uit Leopoldsburg hadden enkele vragen. "Ik vind het een beetje zielig, zo'n wolf alleen in Vlaanderen. Bang maakt ze mij niet. Een everzwijn met jongen is nog wat anders", vindt Monique. "Ik kom veel in de bossen en weet wel ongeveer waar Naya zit. Als ik haar zou tegenkomen, ga ik dat alvast niet aan de grote klok hangen. Leven en laten leven, zeg ik dan", gaat ze verder.





Uitleg

Jan Loos van Landschap vzw en het Meldpunt Wolven nam het woord en herhaalde dat nog niemand Naya heeft gezien. "Dat komt omdat ze schrik heeft van mensen", gaf hij aan. "In principe is het mogelijk dat met twee of drie wolvenroedels al het beschikbare gebied in Limburg al bezet is", legde hij uit, terwijl hij netjes alle kenmerken van de wolf beschreef, de verschillen met de hond opsomde en de terugkeer van de wolf verklaarde. Dries Gorissen van het Agentschap Natuur en Bos gaf meer toelichting over de schade en schaderegelingen. Hij benadrukte dat het vooral landbouwers met schapen zijn die slachtoffer kunnen worden van de wolf en dat er hiervoor tegemoetkomingen bestaan. Loos gaf eerder al aan dat de wolf echter voornamelijk wilde reeën, herten en zwijnen op het menu zet.





Folders

Op het einde konden aanwezigen nog een folder meenemen uit speciale folderbakjes die waren bevestigd aan bijna levensgrote afbeeldingen van wolven. Zo waren alle vragen opgelost. Gerald (52) was zelfs uit Houthalen afgezakt om meer te leren over de populairste inwoner van Leopoldsburg. "Ik vroeg me af of het zinvol is om de wolf terug te introduceren. De mens en wolf hebben toch een moeizame relatie. Nu ik hier meer over weet, hoef ik me geen zorgen meer te maken." Voor het eerst sinds lang konden de liefhebbers zo nog eens met een bedverhaaltje over een wolf indommelen.