"Knieblessure bleek botkanker te zijn" BUREN WILLEN JORDY (14) ROLSTOEL SCHENKEN MET INZAMELACTIES BIRGER VANDAEL

28 april 2018

02u31 0 Leopoldsburg Jordy Dexters (14) kampte afgelopen winter met een knieblessure. Dat dacht men althans. Tot het veel zwaardere verdict werd vastgesteld: botkanker. Enkele Kampenaren bakten al cakejes en verkopen Berlijnse bollen om een rolstoel voor hem te bekostigen.

Als voetballer bij G-fufo Beringen ondervond Jordy (14) enkele maanden geleden wat last aan zijn knie. Hij raadpleegde een dokter, maar die vond niet meteen een oorzaak. "IJs leggen en zalf smeren", luidde het. "Die blessure bleef maar aanslepen. Bovendien ontstond er stilaan een gezwel op die knie en verloor Jordy heel wat gewicht. Toen ging er bij de dokter toch een alarmbel branden en werd ons gevraagd om de knie verder te laten onderzoeken in Heusden. We werden meteen doorgestuurd naar Antwerpen en daar werd dan botkanker vastgesteld", aldus vader Josse.





Het was een serieuze klap voor de familie Dexters, maar gelukkig kwam er ook relatief goed nieuws: het gezwel heeft geen uitzaaiingen en blijft beperkt tot de knie. "Het is een leeftijdsgebonden aandoening die vooral jongeren tussen 12 en 15 treft. Op die plek is het heel goed te behandelen. Dat stelt ons toch min of meer gerust. We hebben wel recht op een rolstoel, maar die zouden we pas binnen zes maanden effectief ontvangen, terwijl we die eigenlijk nú nodig hebben."





Anja Lannoo, een vriendin van de familie, besloot daarom een initiatief op poten te zetten om een rolstoel te bekostigen. "Als we de rolstoel na een tijdje niet meer nodig hebben, zullen we deze wegschenken aan een persoon die het dan nodig heeft", gaat Josse verder.





Berlijnse bollen

Lannoo organiseert als bakker al twee jaar acties voor het goede doel in samenwerking met vereniging De Zavelschilder. "Ik heb al gewerkt rond onder meer Rode Neuzen en Think-Pink en ook geld ingezameld voor kankerpatiëntje Jayden." Lannoo verkocht al cakejes met de naam Jordy en tot en met 1 mei kan je ook Berlijnse bollen bestellen aan 1,30 euro per stuk vanaf twaalf stuks. "Er waren ook al andere buren die zich inspannen voor ons. Zo zullen de mensen van Sparkle & Shine één euro van elk product dat ze verkopen, schenken aan Jordy. Ook bij een lokale tatoeëerder schenkt de opbrengsten van zijn mini-tattoos aan hem", zegt Josse.





Naast een rolstoel hoopt Jordy ook eventjes zijn zorgen te vergeten met een tripje naar de Beekse Bergen. De jonge Kampenaar is verzot op dieren. "Toen hij op televisie zag dat er nieuwe chalets werden geplaatst, zodat je tussen de dieren kan slapen, was hij meteen overtuigd", stelt zijn vader. Hij hoopt dat die droom deze zomer in vervulling kan gaan.