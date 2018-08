"Het was tijd om iets terug te doen" MASSALE STEUNACTIES VOOR EIGENAARS IN PORTUGESE BOSBRAND GEBLEVEN B&B BIRGER VANDAEL

08 augustus 2018

02u29 0 Leopoldsburg Kampenaar Ann S'heeren en Antwerpenaar Gerrit Wouters maakten in de Portugese Algarve hun droom waar met hun eigen bed & breakfast 'Quinta o Ninho'. In het VTM-programma 'Met Vier in Bed' stelden ze die trots voor aan Vlaanderen. De bosbranden verwoestten echter hun droomhuis, maar vanuit Zoersel en Leopoldsburg is er gelukkig veel steun.

Het initiatief voor de steunacties komt van de brandweer uit Zoersel. "Destijds werkte Gerrit als brandweerman voor ons", legt Stijn Lenaerts uit. "Tijdens een tripje naar de collega's in Portugal in 2016 heeft dat land zijn hart gestolen. Hij heeft alles achtergelaten om er zijn droom waar te maken. Nu is hij de dupe van zijn droomland. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeenschap, daarom doen wij nu iets terug. We verzamelden enkele steunacties die al op poten werden gezet en organiseren een crowdfunding."





Andere slachtoffers helpen

Ook uit Stekene kwam er steun voor het koppel. Zo lieten de tennisvriendinnen van Ann, oorspronkelijk afkomstig uit Leopoldsburg, al verstaan alles te doen om hun droom opnieuw op te bouwen. "Samen hebben we een wafelverkoop op poten gezet en men werkt aan een benefietconcert. We werken ook een motortour uit, omdat heel wat brandweermannen verbonden zijn aan een club. Deze zal pas voor oktober zijn, we willen ook op lange termijn ons steentje bijdragen. Daarom proberen we alle acties een beetje te verzamelen. Een concreet streefbedrag hebben we niet voor ogen, maar Ann en Gerrit willen er ook andere slachtoffers mee helpen. Gelukkig blijven ze niet bij de pakken zitten. Ze zijn nu al weer aan het bouwen, terwijl ze in een desolaat landschappen en verwoeste buurt achterblijven", stelt Stijn.





Dit betekent zó veel

Drie van de vier gastenkamers zijn helemaal in de vlammen opgegaan, elektriciteit en stromend werden reeds hersteld. Het duo reageert ontroerd op alle steun uit Vlaanderen. "We zijn beide enorm verbaasd van het aantal mensen dat reageert op onze situatie. Het is enorm emotioneel om te lezen dat iedereen meeleeft met ons", zegt Gerrit. "Jullie kunnen niet beseffen hoeveel dit voor ons betekent."





Weg van oorlogsgebied

Gerrit heeft zelfs een beetje goed nieuws: "De honden zijn niet van onze zijde geweken, nu hebben we ook de twee poezen levend en wel terug. We hopen stiekem nog enkele muren van het getroffen gedeelte te kunnen redden, maar voorzien dat we van nul moeten herbeginnen. Onze tuin heeft meer weg van een oorlogsgebied in Syrië, dan van een prachtige tuin in Monchique." Het duo laat ook weten dat ze de komende dagen iedereen zullen contacteren die het komend jaar geboekt heeft in de B&B.





Alle info via de Facebookpagina 'Steun voor Quinta o Ninho' en www.kadonation.be/nl/r/376590017#.