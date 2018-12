“Het lijkt nog steeds te mooi om waar te zijn ...” ‘ALS JE ADEMHALING STOPT’ is eerste Young Adult roman van Christine Geysen. Dirk Selis

26 december 2018

13u19 0 Leopoldsburg ‘Als Je Ademhaling Stopt’ is het eerste deel van een meeslepende, spannende Young Adult-Trilogie van de 31-jarige Christine Geysen uit Leopoldsburg. Het boek, meteen haar debuut, vertelt het verhaal van de zeventienjarige Helia. Zij heeft een heel opmerkelijke gave: ze kan sterfdatums zien.

“Het verhaal gaat over de dood en de situaties en gevoelens daarrond. Het gaat over het weten wanneer iemand sterft en wat je met deze informatie doet. Het gaat over vriendschap, liefde en verdriet en hoe je omgaat met deze gevoelens in een tijd waarin alles perfect lijkt op sociale media. De druk voor mijn hoofdpersonage is enorm en ik beschrijf haar gevoelens dan ook heel uitgebreid, omdat het ok is dat ze zich slecht voelt en dat is ook een boodschap die ik wil meegeven met dit boek. Het is ok om je eens slecht te voelen, dat gevoel moet niet van vandaag op morgen voorbij zijn, er kan iets gebeuren waardoor je je slecht voelt en dat mag. Tenslotte zijn we geen robots.” zegt de kersverse schrijfster Christine Geysen (31 jaar), en sinds deze zomer mama van een zoontje.

Studio in Leuven

“In mijn bureau met een leuk muziekje op de achtergrond en een groot raam om naar buiten te kijken, daar schrijf ik het liefst. Dit boek ‘Als je ademhaling stopt’ heb ik vier jaar geleden geschreven, toen woonde ik nog alleen op een studio in Leuven en heb ik zo veel mogelijk tijd vrij gemaakt om aan dit boek te werken. Dat was een fantastische tijd, waarin ik echt niet kon stoppen met schrijven. Toen heb ik ook meteen de verhaallijnen uitgezet voor deel twee en drie.” vertelt Christine.

Mailtje van de uitgeverij

“In de zomer van 2018 besliste ik om het boek per post op te sturen naar uitgeverij Kramat. Ik had de eerste vijf hoofdstukken heel speciaal verpakt in zwarte voile met allemaal glitters, de envelop had ik zwart gemaakt met stift, om het een mysterieuze gloed te geven. Toen kreeg ik een mailtje van Hilde van uitgeverij Kramat om de rest van het verhaal op te vragen. Ze zei meteen dat ze interesse had om het boek uit te geven, maar ik dacht dat ze zich misschien nog zou bedenken. Ook tijdens het eerste gesprek met haar was ik volledig overdonderd, het drong gewoon niet tot me door dat het echt gebeurde. Zelfs tot op de dag van vandaag heb ik moeite om te geloven dat mijn droom echt is uitgekomen. Het lijkt nog steeds te mooi om waar te zijn ...”

Young Adult roman

“Een Young Adult roman is een boek voor jongvolwassenen (+15) waarbij het hoofdpersonage ook tussen 15-20 jaar is, maar er zijn ook enorm veel volwassenen die dit genre lezen. Ik lees zelf ook heel graag Young Adult romans. Van mijn eerste roman zijn 1.000 exemplaren gedrukt en ik hoop natuurlijk dat deze allemaal verkocht worden en dat er een tweede druk komt, maar in de eerste plaats wil ik graag dat het verhaal gelezen wordt, omdat het echt een verhaal is dat het waard is om verteld te worden.” besluit Christine.

‘Als je ademhaling stopt’ is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.kramat.be voor 18,95 euro.

Voor meer informatie, recensie-exemplaren en of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Uitgeverij Kramat via info@kramat.be of 016/68 05 87