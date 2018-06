'Grote Rappèl' keert terug in 2019 05 juni 2018

In september 2019 wordt de 75ste verjaardag van de bevrijding tijdens WOII gevierd. Die gelegenheid wordt meteen aangewend om ook een nieuwe editie van 'De Grote Rappèl' te organiseren. Dat totaalspektakel lokte in 2016 bijna 12.000 mensen naar Leopoldsburg. Regisseur van dienst is opnieuw Luc Stevens, ook bekend van de tweejaarlijkse musicals aan Kasteel de Merode in Westerlo. Een belangrijk element in het verhaal zal de legendarische 'Operation Market Garden' zijn, oftewel de gefaalde bevrijding van Nederland die destijds vanuit Leopoldsburg gelanceerd werd. Er worden opnieuw tien voorstellingen en een try-out gepland. De apotheose verhuist naar het Koningin Astridplein, zodat er per voorstelling zo'n 1.200 mensen een onvergetelijke avond kunnen beleven. Opvallend: in 2016 werd 'Groote' met dubbele 'o' geschreven. Maar omdat het nu rond de Tweede Wereldoorlog draait, kiest men voor de hedendaagse spelling.





(BVDH)