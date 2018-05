Zowel Elza als Raymond kunnen viergeslacht vieren 25 mei 2018

02u28 0

Bij de familie Appelmans uit Bruegelhof in Lennik werd viergeslachten in de mannelijke én in de vrouwelijke lijn gevierd.





Zowel Raymond als Elza Schurmans zijn gelukkige overgrootouders. Elza (81) is overgrootmoeder van Louise (1), mama van Ingrid Appelmans (59) uit Halle en grootmoeder van Karin De Donder (29) uit Halle.





Met de komst van Viktor (6 maanden) heeft Raymond (85) nu ook een viergeslacht. Francis (53) uit Itterbeek is grootvader en Kevin (28) uit Bodegem is de trotse papa van Viktor.





(SMH)