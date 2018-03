Zonnestraal stelt nieuwe vijfkamp voor 22 maart 2018

02u26 0

Vzw Zonnestraal, een zorginstelling voor mensen met een handicap, heeft op een drukbezochte receptie zijn vijfde editie van de Inclusief Vijfkamp voorgesteld. Op zondag 10 juni vindt het evenement plaats. Bedrijven kunnen zich inschrijven en het tegen mekaar opnemen in vijf atletiekdisciplines. In ieder team zit ook een persoon met een beperking. Hierdoor wordt de nadruk gelegd op sport tussen mensen met en zonder een beperking.





Dit jaar gaat het geld naar de sponsoring van het 'wifiproject'. Met dit initiatief wil Zonnestraal zich voorzien van een algemeen en draadloos netwerk, waardoor cliënten, familieleden, bezoekers en personeelsleden flexibeler en op moderne wijze kunnen communiceren en werken. Het streefdoel is een budget van 25.000 euro. Als dat bedrag wordt opgehaald, kan het wifiproject uitgevoerd worden.











(MEN)





Meer over Vzw Zonnestraal

samenleving